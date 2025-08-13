Politico перечислило пять требований Украины к мирному урегулированию с Россией
Обложка © Shutterstock AI/ FOTODOM
В канун встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске издание Politico перечислило основные условия Киева для достижения мирного соглашения.
Среди них:
- Устойчивое перемирие до любых территориальных уступок. Киев готов обсуждать вопросы обмена территориями только после прекращения огня, тогда как Москва, по данным WSJ, настаивает на отводе войск до перемирия.
- Компенсация ущерба, оценённого в $500 млрд–$1 трлн. В Европе заморожено не менее $200 млрд российских активов, но их судьба остаётся неопределённой.
- Гарантии безопасности вместо членства в НАТО, от которого Трамп отказался. До их получения Киев требует сохранения санкций против России.
- Сохранение санкций в любом случае, что противоречит позиции Москвы, добивающейся их отмены.
- Возвращение военнопленных и детей — единственное направление, по которому ранее удалось достичь прогресса в переговорах.