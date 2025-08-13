Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:48

Трамп проводит конференцию с Зеленским и евролидерами перед саммитом с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Cline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Cline

Президент США Дональд Трамп устроил телефонную конференцию с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

В публикации сказано, что политики обсуждают грядущие переговоры американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Ермак назвал скандал в Овальном кабинете «дипломатическим самоубийством» для Зеленского
Ермак назвал скандал в Овальном кабинете «дипломатическим самоубийством» для Зеленского

Ранее американские СМИ писали, что руководство Евросоюза и ведущих стран блока будут уговаривать Трампа не заключать с Путиным никаких соглашений, которые могли бы привести к миру. При этом в МИД РФ отмечают, что главными темами грядущей беседы на Аляске станет именно урегулирование украинского конфликта и нормализация экономических отношений Москвы и Вашингтона.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar