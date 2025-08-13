Трамп проводит конференцию с Зеленским и евролидерами перед саммитом с Путиным
Президент США Дональд Трамп устроил телефонную конференцию с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
В публикации сказано, что политики обсуждают грядущие переговоры американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее американские СМИ писали, что руководство Евросоюза и ведущих стран блока будут уговаривать Трампа не заключать с Путиным никаких соглашений, которые могли бы привести к миру. При этом в МИД РФ отмечают, что главными темами грядущей беседы на Аляске станет именно урегулирование украинского конфликта и нормализация экономических отношений Москвы и Вашингтона.