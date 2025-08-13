В МИД РФ назвали возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

В Москве выражают уверенность, что предстоящая встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на эту пятницу на Аляске, предоставит возможность для всестороннего обсуждения накопившихся вопросов. Среди ключевых тем — украинский кризис и пути к нормализации двусторонних отношений, сообщил журналистам заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

На брифинге Фадеев заявил, что по вопросам, касающимся конкретной повестки дня предстоящей встречи, он порекомендовал бы обращаться в пресс-службу президента РФ. При этом дипломат добавил, что, касаясь шире российско-американских отношений последних лет, общеизвестно, что они заметно ослабли, особенно в период работы предыдущей администрации. В связи с этим, по его словам, нынешний саммит призван помочь лидерам сосредоточиться на проработке всех нерешенных вопросов — от украинского кризиса до устранения препятствий, мешающих полноценному и продуктивному двустороннему диалогу, который, как он подчеркнул, имеет критически важное значение для поддержания международного мира и стабильности.