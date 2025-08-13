Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:51

В МИД РФ назвали возможные темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа

В МИД РФ рассчитывают, что Путин и Трамп обсудят Украину и нормализацию диалога

Обложка © Life.ru/GigaChat

В Москве выражают уверенность, что предстоящая встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на эту пятницу на Аляске, предоставит возможность для всестороннего обсуждения накопившихся вопросов. Среди ключевых тем — украинский кризис и пути к нормализации двусторонних отношений, сообщил журналистам заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

На брифинге Фадеев заявил, что по вопросам, касающимся конкретной повестки дня предстоящей встречи, он порекомендовал бы обращаться в пресс-службу президента РФ. При этом дипломат добавил, что, касаясь шире российско-американских отношений последних лет, общеизвестно, что они заметно ослабли, особенно в период работы предыдущей администрации. В связи с этим, по его словам, нынешний саммит призван помочь лидерам сосредоточиться на проработке всех нерешенных вопросов — от украинского кризиса до устранения препятствий, мешающих полноценному и продуктивному двустороннему диалогу, который, как он подчеркнул, имеет критически важное значение для поддержания международного мира и стабильности.

Аляске грозит рекордный ущерб перед встречей Путина и Трампа

Ожидается, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. В центре внимания глав государств будет обсуждение путей к устойчивому урегулированию ситуации в Украине. В Соединенных Штатах, в свою очередь, высказываются прогнозы о возможном значительном прогрессе на этом историческом саммите лидеров двух ведущих мировых держав.

Николь Вербер
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
