Аляске грозит рекордный ущерб перед встречей Путина и Трампа
Alaska Beacon: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка в Джуно
Обложка © Wikipedia / Frank K.
В административном центре штата Аляска Джуно начался паводок, вызванный таянием ледника Менденхолл. По прогнозам портала Alaska Beacon, уровень воды может достичь пяти метров и нанести рекордный ущерб.
«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придётся на день среды и достигнет отметки 16,6 фута (около 5 метров. — Прим. Life.ru), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов», — говорится в публикации.
