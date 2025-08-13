Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 09:46

Аляске грозит рекордный ущерб перед встречей Путина и Трампа

Alaska Beacon: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка в Джуно

Обложка © Wikipedia / Frank K.

В административном центре штата Аляска Джуно начался паводок, вызванный таянием ледника Менденхолл. По прогнозам портала Alaska Beacon, уровень воды может достичь пяти метров и нанести рекордный ущерб.

«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придётся на день среды и достигнет отметки 16,6 фута (около 5 метров. — Прим. Life.ru), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов», — говорится в публикации.

На Аляске объявили эвакуацию
Напомним, что 15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. В США предрекли прорыв на исторической встрече лидеров двух держав.

