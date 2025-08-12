На Аляске объявили эвакуацию
Жителей Джуно на Аляске просят покинуть районы вблизи ледника Менденхолл
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators
Власти американского города Джуно, расположенного на Аляске, призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы ледникового паводка. Как сообщает Alaska Beacon, опасная ситуация сложилась в районах близ ледника Менденхолл.
Ледяная глыба, имеющая длину около 20 километров, находится в 19 километрах от центра города. В воскресенье уровень воды в озере превысил критическую отметку, что свидетельствует о скором прорыве дамбы. По этой причине власти административного центра Аляски обратились к гражданам долины Менденхолл с призывом добровольно покинуть свои дома. Данные опасения не беспочвенны: по данным портала, аналогичное наводнение в 2024 году привело к повреждению 290 жилых строений в этом районе.
А буквально на днях на Аляске должна состояться встреча президентов России и США. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Ранее СМИ предположили, что местом встречи Путина и Трампа станет Гирдвуд — курортный город в южной части муниципалитета Анкоридж. Местный отель lAyeska Resort даже перестал принимать бронь на 14–15 августа. Позже стало известно ещё одно предполагаемое место саммита — исторический отель Captain Cook в самом Анкоридже.