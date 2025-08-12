На Аляске объявили эвакуацию

Ледяная глыба, имеющая длину около 20 километров, находится в 19 километрах от центра города. В воскресенье уровень воды в озере превысил критическую отметку, что свидетельствует о скором прорыве дамбы. По этой причине власти административного центра Аляски обратились к гражданам долины Менденхолл с призывом добровольно покинуть свои дома. Данные опасения не беспочвенны: по данным портала, аналогичное наводнение в 2024 году привело к повреждению 290 жилых строений в этом районе.