Поток лавы из Ключевской сопки может растопить ледник Богдановича
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Из-за извержения Ключевской сопки может начаться таяние крупнейшего в Камчатском крае ледника Богдановича. Об этом сообщает «Камчатка-Информ», ссылаясь на данные сети природных парков «Вулканы Камчатки».
Как отмечается в материале, сейчас лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и направляется в сторону ледника. Грязевые потоки могут дойти до реки Студеной.
Похожая ситуация имела место в 2023 году, когда грязевые потоки с ледников Эрмана и Богдановича достигли рек Студеной и Сухой. Из-за этого повреждения получила трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.
Напомним, извержение Ключевской сопки произошло 30 июля. Это событие последовало за мощным землетрясением, магнитуда которого составила 8,7. Вулкан выбросил столб пепла и излил лавовый поток, который за день распространился по западному склону на расстояние порядка полутора километров.