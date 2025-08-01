Поток лавы из Ключевской сопки может растопить ледник Богдановича

Из-за извержения Ключевской сопки может начаться таяние крупнейшего в Камчатском крае ледника Богдановича. Об этом сообщает «Камчатка-Информ», ссылаясь на данные сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Как отмечается в материале, сейчас лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и направляется в сторону ледника. Грязевые потоки могут дойти до реки Студеной.

Похожая ситуация имела место в 2023 году, когда грязевые потоки с ледников Эрмана и Богдановича достигли рек Студеной и Сухой. Из-за этого повреждения получила трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.