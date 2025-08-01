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1 августа, 03:45

Поток лавы из Ключевской сопки может растопить ледник Богдановича

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Из-за извержения Ключевской сопки может начаться таяние крупнейшего в Камчатском крае ледника Богдановича. Об этом сообщает «Камчатка-Информ», ссылаясь на данные сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Как отмечается в материале, сейчас лавовый поток стекает по юго-западному склону сопки и направляется в сторону ледника. Грязевые потоки могут дойти до реки Студеной.

Похожая ситуация имела место в 2023 году, когда грязевые потоки с ледников Эрмана и Богдановича достигли рек Студеной и Сухой. Из-за этого повреждения получила трасса Козыревск — Петропавловск-Камчатский.

За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков
За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Напомним, извержение Ключевской сопки произошло 30 июля. Это событие последовало за мощным землетрясением, магнитуда которого составила 8,7. Вулкан выбросил столб пепла и излил лавовый поток, который за день распространился по западному склону на расстояние порядка полутора километров.

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Виталий Приходько
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