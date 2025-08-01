За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Около 120 афтершоков после основного землетрясения 30 июля зафиксировали на Камчатке за последние сутки. Часть из них ощущались жителями населённых пунктов силой до 5 баллов, заявили в ГУ МЧС России по региону.

Ведомство уточнило, что магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. Несмотря на то, что сейсмическая активность в крае постепенно снижается, она по-прежнему остаётся высокой. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после мощного землетрясения продлится ещё несколько месяцев.