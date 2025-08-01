За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков
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Около 120 афтершоков после основного землетрясения 30 июля зафиксировали на Камчатке за последние сутки. Часть из них ощущались жителями населённых пунктов силой до 5 баллов, заявили в ГУ МЧС России по региону.
Ведомство уточнило, что магнитуда афтершоков варьировалась от 3,5 до 6,7. Несмотря на то, что сейсмическая активность в крае постепенно снижается, она по-прежнему остаётся высокой. По прогнозам сейсмологов, афтершоковый процесс после мощного землетрясения продлится ещё несколько месяцев.
Для оказания помощи населению развёрнуты два пункта временного размещения: в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находится 190 человек, с которыми работают психологи МЧС России.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 8,7, ставшее сильнейшим с 1952 года, произошло у берегов Камчатки утром 30 июля. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, что потребовало эвакуации 2,4 тысяч человек. Кроме того, землетрясение стало причиной угрозы цунами в Тихом океане, о которой объявляли власти Японии, США и Филиппин.