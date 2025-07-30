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Регион
30 июля, 05:16

В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС из-за цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим землетрясением и последовавшим за ним цунами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно созвал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Власти уточнили, что губернатор оперативно провёл заседание комиссии по ЧС. По его поручению в Северо-Курильском районе, где произошло землетрясение и цунами, введён режим ЧС. В районе проживает 2 400 человек, все они эвакуированы, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видео последствий землетрясения
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видео последствий землетрясения

Ранее сообщалось, что три волны цунами обрушились на берега Северо-Курильска. Самая мощная из них вынесла суда из порта в пролив. По словам мэра города Александра Овсянникова, первая волна затопила территорию примерно на 200 метров. Был подтоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Жители города были эвакуированы на возвышенность.

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Антон Голыбин
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