В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС из-за цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим землетрясением и последовавшим за ним цунами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно созвал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Власти уточнили, что губернатор оперативно провёл заседание комиссии по ЧС. По его поручению в Северо-Курильском районе, где произошло землетрясение и цунами, введён режим ЧС. В районе проживает 2 400 человек, все они эвакуированы, серьёзных разрушений и пострадавших нет.