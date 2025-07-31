Туристы отменили часть броней в отелях Камчатки после землетрясения
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После мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке, некоторые туристы отказались от забронированных ранее номеров в гостиницах. Информацию об этом предоставили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.
«В отелях региона отменили часть броней. У туроператоров также есть аннуляции туров, но единичные. В целом туристические компании региона работают в штатном режиме, пострадавших и жертв нет, как и серьёзных разрушений», — указано в сообщении.
По словам главы Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирины Седовой, в связи с произошедшим природным катаклизмом в программы туристических поездок вносятся изменения. По её словам, серьёзных разрушений нет, если не считать недостроенное здание детского сада, где обвалился фасад. Визуально ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле, отметила Седова.
Напомним, что на Камчатке произошло землетрясение, ставшее сильнейшим с 1952 года. От подземных толчков пострадали несколько человек. Катаклизм даже вызвал угрозу цунами в Тихом океане, из-за чего японское правительство забеспокоилось о своих гражданах. В итоге в Японии погиб один человек, ещё семь — пострадали. Позднее учёные заявили, что самые опасные афтершоки могут произойти возле Камчатки в ближайшие двое суток.