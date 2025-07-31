Туристы отменили часть броней в отелях Камчатки после землетрясения

После мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке, некоторые туристы отказались от забронированных ранее номеров в гостиницах. Информацию об этом предоставили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.

«В отелях региона отменили часть броней. У туроператоров также есть аннуляции туров, но единичные. В целом туристические компании региона работают в штатном режиме, пострадавших и жертв нет, как и серьёзных разрушений», — указано в сообщении.