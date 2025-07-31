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Регион
31 июля, 04:45

В Японии один человек погиб и семь пострадали из-за землетрясения на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suttisak Soralump

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suttisak Soralump

В результате землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами в Японии погиб один человек, ещё семеро получили травмы. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По информации спасательных служб, трагический случай произошёл в префектуре Кумамото, где автомобилист, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны, не справился с управлением на горной дороге и попал в аварию. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации. Информации о жертвах или серьёзных разрушениях, связанных непосредственно с цунами, не поступало.

На данный момент для всего тихоокеанского побережья Японии сохраняется предупреждение о цунами. Волны высотой от 20 см до 1,3 метра достигли берегов восточных и северных регионов страны. Указания к эвакуации получили около 2 миллионов жителей прибрежных районов. Национальное метеорологическое управление призывает эвакуировавшихся не возвращаться домой до полного снятия предупреждения.

Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег

Ранее Life.ru писал, что специальная комиссия начала оценку последствий землетрясения и цунами на северных Курилах. Основные усилия комиссии сосредоточены на проверке состояния объектов социальной сферы и коммунальных служб. Рабочие группы также работают на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли для оценки нанесённого ущерба.

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Юния Ларсон
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