В Японии один человек погиб и семь пострадали из-за землетрясения на Камчатке

В результате землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами в Японии погиб один человек, ещё семеро получили травмы. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По информации спасательных служб, трагический случай произошёл в префектуре Кумамото, где автомобилист, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны, не справился с управлением на горной дороге и попал в аварию. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в ходе эвакуации. Информации о жертвах или серьёзных разрушениях, связанных непосредственно с цунами, не поступало.

На данный момент для всего тихоокеанского побережья Японии сохраняется предупреждение о цунами. Волны высотой от 20 см до 1,3 метра достигли берегов восточных и северных регионов страны. Указания к эвакуации получили около 2 миллионов жителей прибрежных районов. Национальное метеорологическое управление призывает эвакуировавшихся не возвращаться домой до полного снятия предупреждения.