Священные скалы Кутха на Камчатке не устояли перед землетрясением
Amur Mash: На Камчатке землетрясение уничтожило природный памятник Кутхины баты
После мощного землетрясения на Камчатке частично разрушился природный памятник Кутхины баты. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.
Разрушенные Кутхины баты на Камчатке. Фото © Telegram / Amur Mash
По данным специалистов, одна из двух скал полностью обрушилась, на второй образовались трещины. Остальные объекты заповедника, по предварительной информации, не пострадали.
Кутхины баты считаются священным местом. Согласно преданиям, здесь дух Кутх, который в мифологии коренных народов Дальнего Востока представляется прародителем человечества или же могущественным шаманом в образе ворона, хранил свои лодки.
Напомним, что на Камчатке произошло землетрясение, ставшее сильнейшим с 1952 года. От подземных толчков пострадали несколько человек. Катаклизм даже вызвал угрозу цунами в Тихом океане, из-за чего японское правительство забеспокоилось о своих гражданах. В итоге в Японии погиб один человек, ещё семь — пострадали.
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