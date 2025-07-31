Священные скалы Кутха на Камчатке не устояли перед землетрясением

После мощного землетрясения на Камчатке частично разрушился природный памятник Кутхины баты. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

Разрушенные Кутхины баты на Камчатке. Фото © Telegram / Amur Mash

По данным специалистов, одна из двух скал полностью обрушилась, на второй образовались трещины. Остальные объекты заповедника, по предварительной информации, не пострадали.