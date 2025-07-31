«Сильнейшее в истории»: Сейсмолог сравнил землетрясения на Камчатке и в японской Фукусиме

Землетрясение, произошедшее на Камчатке, по своей силе сопоставимо с тем, что случилось в японской Фукусиме в 2011 году. Об этом в беседе с RT заявил сейсмолог Пётр Шебалин.

Согласно отечественным данным, магнитуда составила 8,4, однако американские специалисты оценивают её в 8,8. Шебалин склоняется к более высокой оценке, объясняя это необходимостью анализа информации с большого количества удалённых станций для точного измерения сильных подземных толчков.

«Магнитуда 8,8 чуть-чуть не дотягивает до магнитуды 9, а магнитуда 9 — это было сильнейшее землетрясение за всю инструментальную историю на Камчатке в 1952 году, так что это действительно очень сильное землетрясение», — подчеркнул специалист.

Эксперт напомнил о магнитуде 9—9,1 японского катаклизма 2011 года, повлёкшего аварию на АЭС «Фукусима». Аналогичные показатели были у чилийского землетрясения магнитудой 8,8 и индонезийского подземного толчка 2004 года на Суматре, вызвавшего разрушительное цунами.

Особенность последнего камчатского землетрясения — эпицентр расположен далеко в океане, примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Это смягчило последствия для населённого пункта по сравнению с ситуацией в Турции, где более слабые толчки произошли ближе к городу.