«Сильнейшее в истории»: Сейсмолог сравнил землетрясения на Камчатке и в японской Фукусиме
Сейсмолог Шебалин: Землетрясение на Камчатке сравнимо с катаклизмом в Фукусиме
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Землетрясение, произошедшее на Камчатке, по своей силе сопоставимо с тем, что случилось в японской Фукусиме в 2011 году. Об этом в беседе с RT заявил сейсмолог Пётр Шебалин.
Согласно отечественным данным, магнитуда составила 8,4, однако американские специалисты оценивают её в 8,8. Шебалин склоняется к более высокой оценке, объясняя это необходимостью анализа информации с большого количества удалённых станций для точного измерения сильных подземных толчков.
«Магнитуда 8,8 чуть-чуть не дотягивает до магнитуды 9, а магнитуда 9 — это было сильнейшее землетрясение за всю инструментальную историю на Камчатке в 1952 году, так что это действительно очень сильное землетрясение», — подчеркнул специалист.
Эксперт напомнил о магнитуде 9—9,1 японского катаклизма 2011 года, повлёкшего аварию на АЭС «Фукусима». Аналогичные показатели были у чилийского землетрясения магнитудой 8,8 и индонезийского подземного толчка 2004 года на Суматре, вызвавшего разрушительное цунами.
Особенность последнего камчатского землетрясения — эпицентр расположен далеко в океане, примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского. Это смягчило последствия для населённого пункта по сравнению с ситуацией в Турции, где более слабые толчки произошли ближе к городу.
При этом интенсивность колебаний достигала девяти баллов по некоторым данным, что свидетельствует о серьёзных разрушениях в зоне воздействия. Шебалин подчеркнул, что несмотря на удалённость эпицентра, ущерб всё же значителен.
Напомним, что на Камчатке произошло землетрясение, ставшее сильнейшим с 1952 года. От подземных толчков пострадали несколько человек. Катаклизм даже вызвал угрозу цунами в Тихом океане, из-за чего японское правительство забеспокоилось о своих гражданах. В итоге в Японии погиб один человек, ещё семь — пострадали.