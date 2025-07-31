Землетрясение произошло у берегов Северных Курил

Напомним, что произошедшее на Камчатке землетрясение стало самым мощным в регионе с 1952 года. Стихийное бедствие вызвало тревогу на всем тихоокеанском побережье — предупреждения о возможном цунами поступили не только для российского Дальнего Востока, но и для Японии, а также Северной Америки. Специалисты уже проводят параллели между этим событием и разрушительными землетрясениями в Чили (2010 год) и Эквадоре (1906 год). Особую опасность представляет сейсмическая брешь в районе Авачинского залива, где и произошёл основной подземный толчок.