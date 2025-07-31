Землетрясение произошло у берегов Северных Курил
Сейсмограф Семёнова: Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировано у Северных Курил
Северо-Курильск. Фото © Telegram / SakhShip
Сегодня, 31 июля, в Тихом океане у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6.0. Как сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова, эпицентр подземных толчков находился в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир.
«Очаг землетрясения залегал на глубине 41 километра. В Северо-Курильске толчки могли ощущаться силой до пяти баллов», — уточнила сейсмолог.
Стихийное явление было зарегистрировано в 16:27 по местному времени (08:27 мск). По предварительным данным, угрозы цунами не возникло. Власти и экстренные службы Сахалинской области следят за развитием ситуации.
Напомним, что произошедшее на Камчатке землетрясение стало самым мощным в регионе с 1952 года. Стихийное бедствие вызвало тревогу на всем тихоокеанском побережье — предупреждения о возможном цунами поступили не только для российского Дальнего Востока, но и для Японии, а также Северной Америки. Специалисты уже проводят параллели между этим событием и разрушительными землетрясениями в Чили (2010 год) и Эквадоре (1906 год). Особую опасность представляет сейсмическая брешь в районе Авачинского залива, где и произошёл основной подземный толчок.