Землетрясение на Камчатке сравнили по мощности с трагедией в Чили в 2010 году

Удар стихии превратился сначала в 8-бальное, а затем в одно из самых сильных за всю историю человечества землетрясений. Тревожные сигналы о возможном цунами мгновенно распространились по побережью России, японским островам и некоторым территориям Северной Америки. Подтверждено, что подобное событие сравнимо лишь с известными крупными бедствиями, такими как землетрясение в чилийском Биобио в 2010 году и историческое землетрясение в эквадорской Эсмеральдасе в 1906 году.