Землетрясение на Камчатке сравнили по мощности с трагедией в Чили в 2010 году
Time: Землетрясение на Камчатке стало шестым в мировой истории по мощности
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Землетрясение на Камчатке стало шестым в мировой истории по мощности, пишет Time.
Удар стихии превратился сначала в 8-бальное, а затем в одно из самых сильных за всю историю человечества землетрясений. Тревожные сигналы о возможном цунами мгновенно распространились по побережью России, японским островам и некоторым территориям Северной Америки. Подтверждено, что подобное событие сравнимо лишь с известными крупными бедствиями, такими как землетрясение в чилийском Биобио в 2010 году и историческое землетрясение в эквадорской Эсмеральдасе в 1906 году.
Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 – 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 149–161 км от Петропавловска-Камчатского, глубина 17–32 км. В результате образовались трещины в зданиях, произошло обрушение стены детсада. Зафиксированы повреждения в поликлинике, у жителей — лёгкие травмы. Пострадали также Сахалин (толчки до 7,9, затоплен завод) и Курильские острова (цунами). Вместе с этим угроза цунами объявлена в Японии, США, Филиппинах, Индонезии и Канаде. Жертв нет, ожидаются афтершоки.