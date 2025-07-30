Афтершоки после землетрясения на Камчатке сохранятся в течение года

«Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5–8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны высотой 3–4 м затронули Елизовский район. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества, но учёные спаслись. Предупреждение о цунами объявлено также в Японии, на Аляске, Гавайях, в Калифорнии, Орегоне, на Галапагосских островах. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.