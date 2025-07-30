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Регион
30 июля, 07:29

Афтершоки после землетрясения на Камчатке сохранятся в течение года

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Афтершоки после мощного землетрясения на Камчатке могут сохраниться в течение года. Об этом заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Я думаю, что больше месяца. А ощутимые афтершоки будут длиться в течение года», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам учёного, последний раз землетрясение такой силы фиксировалось в Японии в 2011 году.

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Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5–8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны высотой 3–4 м затронули Елизовский район. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества, но учёные спаслись. Предупреждение о цунами объявлено также в Японии, на Аляске, Гавайях, в Калифорнии, Орегоне, на Галапагосских островах. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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