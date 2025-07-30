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30 июля, 07:15

Напуганные жители Камчатки после землетрясения разбили палаточный лагерь для ночёвки в парке

Amur Mash: Землетрясение заставило жителей Камчатки разбить палатки в парке

Мощные подземные толчки, ставшие сильнейшими за последние 73 года, заставили многих жителей Петропавловска-Камчатского отказаться от возвращения в свои дома. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, в городе зафиксированы многочисленные разрушения, а напуганные люди массово разбивают палатки в парке Победы.

Местные жители развернули палатки в парке. Видео © Telegram / Amur Mash

Многие жители, опасаясь повторных толчков, предпочли организовать временные спальные места под открытым небом. Однако некоторые граждане пытаются сохранить оптимизм и шутят про незапланированный поход, в который им пришлось пойти из-за природных катаклизмов.

Спасательные службы работают в усиленном режиме, оценивая состояние жилых зданий и критической инфраструктуры.

Что известно о землетрясении на Камчатке, ставшим мощнейшим с 1952 года: главное
Что известно о землетрясении на Камчатке, ставшим мощнейшим с 1952 года: главное

Мощное землетрясение магнитудой 8,7, ставшее самым сильным на Камчатке с 1952 года, произошло 30 июля. В Сети были опубликованы видеозаписи из аэропорта Елизово, на которых видно, как происходят подземные толчки, а очевидцы сообщают о падении потолочных панелей. Известно, что в результате происшествия несколько человек получили травмы. ЧП стало причиной закрытия городской детской поликлиники №1.

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Обложка © Telegram / Amur Mash

Алиса Хуссаин
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