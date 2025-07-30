Напуганные жители Камчатки после землетрясения разбили палаточный лагерь для ночёвки в парке

Мощные подземные толчки, ставшие сильнейшими за последние 73 года, заставили многих жителей Петропавловска-Камчатского отказаться от возвращения в свои дома. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, в городе зафиксированы многочисленные разрушения, а напуганные люди массово разбивают палатки в парке Победы.