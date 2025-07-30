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Регион
30 июля, 03:58

Детская поликлиника №1 на Камчатке временно закрыта из-за землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Землетрясение на Камчатке привело к временной приостановке работы городской детской поликлиники №1. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Министр здравоохранения Олег Мельников вместе с выездной группой занимается оценкой последствий подземных толчков для медицинских объектов региона. По предварительным данным, крупные разрушения отсутствуют, выявлены лишь незначительные внешние повреждения.

Наибольший ущерб пришёлся на детское учреждение, которое пока не принимает пациентов. Здание проходит детальное техническое обследование. После получения заключения будет решён вопрос о возобновлении обслуживания. Другие медучреждения края продолжают функционировать, соблюдая нормы безопасности. Информации о пострадавших среди медперсонала и посетителей не поступало.

Минцифры Камчатки сообщило об отсутствии проблем со связью после землетрясения
Минцифры Камчатки сообщило об отсутствии проблем со связью после землетрясения

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, что стало мощнейшим инцидентом с 1952 года. В Сети опубликовали кадры с подземными толчками в аэропорту Елизово, согласно очевидцам, с потолка падали панели. За медицинской помощью обратилось несколько человек.

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Тимур Хингеев
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