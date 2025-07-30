Детская поликлиника №1 на Камчатке временно закрыта из-за землетрясения

Землетрясение на Камчатке привело к временной приостановке работы городской детской поликлиники №1. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Министр здравоохранения Олег Мельников вместе с выездной группой занимается оценкой последствий подземных толчков для медицинских объектов региона. По предварительным данным, крупные разрушения отсутствуют, выявлены лишь незначительные внешние повреждения.

Наибольший ущерб пришёлся на детское учреждение, которое пока не принимает пациентов. Здание проходит детальное техническое обследование. После получения заключения будет решён вопрос о возобновлении обслуживания. Другие медучреждения края продолжают функционировать, соблюдая нормы безопасности. Информации о пострадавших среди медперсонала и посетителей не поступало.