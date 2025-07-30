Минцифры Камчатки сообщило об отсутствии проблем со связью после землетрясения

После землетрясения на Камчатке не зафиксировано сбоев в работе связи. Об этом заявил министр цифрового развития региона Николай Киселёв.

По его словам, все службы мобильных операторов пребывают в состоянии повышенной готовности. К этой минуте нарушений в работе связи не обнаружено.