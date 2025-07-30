Минцифры Камчатки сообщило об отсутствии проблем со связью после землетрясения
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После землетрясения на Камчатке не зафиксировано сбоев в работе связи. Об этом заявил министр цифрового развития региона Николай Киселёв.
По его словам, все службы мобильных операторов пребывают в состоянии повышенной готовности. К этой минуте нарушений в работе связи не обнаружено.
«На данный момент все узлы связи восстановлены, находятся на постоянном мониторинге. Зоновый магистральный канал связи также не пострадал. Держим ситуацию на постоянном контроле», — заявил Киселёв в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства.
Напомним, произошедшее сегодня на Камчатке землетрясение стало мощнейшим с 1952 года. В результате происшествия в столице региона произошло обрушение стены детского сада. На месте работают спасатели и специалисты системы образования. Несколько местных жителей обратились за медицинской помощью.