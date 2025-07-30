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30 июля, 12:35

На Камчатке после землетрясения началось извержение Ключевской Сопки

На Камчатке зафиксировано извержение Ключевской Сопки. Вулкан является самым высоким из действующих в Евразии.

Кадры извержения Ключевской Сопки на Камчатке. Фото © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Кадры извержения Ключевской Сопки на Камчатке. Фото © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Первые кадры извержения появились с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН имени А.А. Киришева. На них видно, как из кратера поднимается столб пепла и газа. Специалисты продолжают наблюдение за динамикой вулкана.

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Напомним, что в ночь с 29-го на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. Ранее Life.ru также писал, что в результате землетрясения на Камчатке могут начать извергаться ещё два вулкана.

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Обложка © Wikipedia / Игорь Шпиленок

Мария Любицкая
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