На Камчатке после землетрясения началось извержение Ключевской Сопки

На Камчатке зафиксировано извержение Ключевской Сопки. Вулкан является самым высоким из действующих в Евразии.

Первые кадры извержения появились с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН имени А.А. Киришева. На них видно, как из кратера поднимается столб пепла и газа. Специалисты продолжают наблюдение за динамикой вулкана.