На Камчатке после землетрясения началось извержение Ключевской Сопки
На Камчатке зафиксировано извержение Ключевской Сопки. Вулкан является самым высоким из действующих в Евразии.
Кадры извержения Ключевской Сопки на Камчатке. Фото © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Первые кадры извержения появились с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН имени А.А. Киришева. На них видно, как из кратера поднимается столб пепла и газа. Специалисты продолжают наблюдение за динамикой вулкана.
Напомним, что в ночь с 29-го на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. Ранее Life.ru также писал, что в результате землетрясения на Камчатке могут начать извергаться ещё два вулкана.
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