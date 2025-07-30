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Регион
30 июля, 12:03

После землетрясения на Камчатке могут начаться извержения двух вулканов

Amur Mash: Вулканы Горелый и Мутновский зашевелились после землетрясения

Вулканы Горелый и Мутновский. Обложка © Wikipedia / Татьяна Соловьева, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Gavrilova

Вулканы Горелый и Мутновский. Обложка © Wikipedia / Татьяна Соловьева, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Gavrilova

Сегодня на полуострове Камчатка произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение, которое может активизировать сразу два вулкана — Горелый и Мутновский. Специалисты полагают, что в ближайшее время стоит ожидать мощных камнепадов. Об этом сообщает Amur Mash.

На Камчатке начали активно шевелиться два вулкана. Видео © Telegram/ Amur Mash

Сейчас доступ к территориям у вулканов ограничивают, закрываются туристические маршруты. Помимо двух вулканов ограничены походы к каньону Опасный. Запрет действует минимум на пять дней.

Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон
Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон

Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, и волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, здесь тоже возникло цунами. На данный момент уже отменена угроза цунами как на Камчатке, так и в Северо-Курильском районе Сахалинской области.

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Полина Никифорова
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