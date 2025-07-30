После землетрясения на Камчатке могут начаться извержения двух вулканов
Amur Mash: Вулканы Горелый и Мутновский зашевелились после землетрясения
Вулканы Горелый и Мутновский. Обложка © Wikipedia / Татьяна Соловьева, © Shutterstock / FOTODOM / Olga Gavrilova
Сегодня на полуострове Камчатка произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение, которое может активизировать сразу два вулкана — Горелый и Мутновский. Специалисты полагают, что в ближайшее время стоит ожидать мощных камнепадов. Об этом сообщает Amur Mash.
На Камчатке начали активно шевелиться два вулкана. Видео © Telegram/ Amur Mash
Сейчас доступ к территориям у вулканов ограничивают, закрываются туристические маршруты. Помимо двух вулканов ограничены походы к каньону Опасный. Запрет действует минимум на пять дней.
Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, и волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, здесь тоже возникло цунами. На данный момент уже отменена угроза цунами как на Камчатке, так и в Северо-Курильском районе Сахалинской области.