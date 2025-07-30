После землетрясения на Камчатке могут начаться извержения двух вулканов

Сегодня на полуострове Камчатка произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение, которое может активизировать сразу два вулкана — Горелый и Мутновский. Специалисты полагают, что в ближайшее время стоит ожидать мощных камнепадов. Об этом сообщает Amur Mash.