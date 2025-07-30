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Регион
30 июля, 11:47

Тревога цунами отменена в Северо-Курильске

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Последствия цунами после землетрясения в Северо-Курильске. Фото © Telegram / SakhShip

Угроза цунами, объявленная в Северо-Курильском районе Сахалинской области после мощного землетрясения, отменена. Об этом сообщили в администрации округа.

«Внимание! Отбой тревоги по цунами», — говорится в сообщении.

Ранее тревога из-за угрозы цунами была отменена и на территории Камчатского края.

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Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы, здесь тоже фиксировали цунами. Кроме того, волны достигли берегов США и Японии. К счастью, погибших в результате удара стихии в России нет, также обошлось без серьёзных разрушений. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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