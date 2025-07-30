Тревога цунами отменена в Северо-Курильске

Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы, здесь тоже фиксировали цунами. Кроме того, волны достигли берегов США и Японии. К счастью, погибших в результате удара стихии в России нет, также обошлось без серьёзных разрушений. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.