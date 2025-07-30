На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения
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На территории Камчатского края отменена тревога из-за угрозы цунами. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
На Камчатке доложили об отмене тревоги из-за угрозы цунами. Видео © Telegram / Правительство Камчатского края
«Угроза цунами отменена на Камчатке», — говорится в сообщении.
Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, и волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, сюда тоже добралось цунами. Волна после землетрясения достигла и других стран, в частности, побережья Японии и двух штатов США. Ранее Life.ru публиковал рассказ местной жительницы, которая заявила, что афтершоки наблюдаются даже сейчас.