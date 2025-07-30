Цунами от камчатского землетрясения достигло ещё одного американского штата
Возникшее после камчатского землетрясения цунами достигло побережья Калифорнии
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Камчатское землетрясение привело к возникновению цунами, которое уже достигло берегов Калифорнии. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.
По данным Национальной метеорологической службы Лос-Анджелеса, цунами, зафиксированное на пляже Арина-Коув в Калифорнии, достигло побережья штата и продолжает распространяться вдоль береговой линии.
Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 – 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 149–161 км от Петропавловска-Камчатского, глубина 17–32 км. В результате образовались трещины в зданиях, произошло обрушение стены детсада. Вместе с этим угроза цунами объявлена в Японии, США, Филиппинах, Индонезии и Канаде. Жертв нет, ожидаются афтершоки.