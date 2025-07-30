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30 июля, 10:47

Цунами от камчатского землетрясения достигло ещё одного американского штата

Возникшее после камчатского землетрясения цунами достигло побережья Калифорнии

Обложка © Wikipedia / Diliff

Обложка © Wikipedia / Diliff

Камчатское землетрясение привело к возникновению цунами, которое уже достигло берегов Калифорнии. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

По данным Национальной метеорологической службы Лос-Анджелеса, цунами, зафиксированное на пляже Арина-Коув в Калифорнии, достигло побережья штата и продолжает распространяться вдоль береговой линии.

Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон
Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон

Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 – 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 149–161 км от Петропавловска-Камчатского, глубина 17–32 км. В результате образовались трещины в зданиях, произошло обрушение стены детсада. Вместе с этим угроза цунами объявлена в Японии, США, Филиппинах, Индонезии и Канаде. Жертв нет, ожидаются афтершоки.

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Мария Любицкая
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