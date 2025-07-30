Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон

Последствия землетрясения на Камчатке привели к возникновению волн цунами, которые добрались до побережья Вашингтона. Согласно данным американской Национальной метеорологической службы (NWS), местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения прибрежных зон.

Информация была распространена подразделением NWS в социальной сети X, где указано, что первоначальные волны цунами зафиксированы возле местечка Ла-Пуш и города Вестпорт. Граждан призывают соблюдать осторожность и находиться вне зоны прибоя вплоть до специального уведомления компетентных органов о возможности безопасного возвращения.