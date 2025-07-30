Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли штата Вашингтон
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до побережья штата Вашингтон
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Последствия землетрясения на Камчатке привели к возникновению волн цунами, которые добрались до побережья Вашингтона. Согласно данным американской Национальной метеорологической службы (NWS), местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения прибрежных зон.
Информация была распространена подразделением NWS в социальной сети X, где указано, что первоначальные волны цунами зафиксированы возле местечка Ла-Пуш и города Вестпорт. Граждан призывают соблюдать осторожность и находиться вне зоны прибоя вплоть до специального уведомления компетентных органов о возможности безопасного возвращения.
Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 – 8,7. Эпицентр находился в Тихом океане, в 149–161 км от Петропавловска-Камчатского, глубина 17–32 км. В результате образовались трещины в зданиях, произошло обрушение стены детсада. Зафиксированы повреждения в поликлинике, у жителей — лёгкие травмы. Пострадали также Сахалин (толчки до 7,9, затоплен завод) и Курильские острова (цунами). Вместе с этим угроза цунами объявлена в Японии, США, Филиппинах, Индонезии и Канаде. Жертв нет, ожидаются афтершоки.