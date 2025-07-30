На Камчатке туристам в целях безопасности разрешили посещать только каньон Опасный и вулкан Горелый

Администрация сети природных парков «Вулканы Камчатки» информирует о временном закрытии всех маршрутов в связи с сейсмической активностью на территории региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал учреждения.

«Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей», — говорится в сообщении.