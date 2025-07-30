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Регион
30 июля, 09:24

На Камчатке туристам в целях безопасности разрешили посещать только каньон Опасный и вулкан Горелый

Природные парки Камчатки временно закрыты для посещения после землетрясения

Обложка © Wikipedia / Игорь Шпиленок

Обложка © Wikipedia / Игорь Шпиленок

Администрация сети природных парков «Вулканы Камчатки» информирует о временном закрытии всех маршрутов в связи с сейсмической активностью на территории региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал учреждения.

«Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей», — говорится в сообщении.

В целях безопасности организатор туров рекомендует в течение ближайших пяти дней к посещению только вулкан Горелый, каньон Опасный и подножие вулкана Мутновский. Посещение вулкана Авачинский, вулкана Козельский и экструзии Верблюд не рекомендуется из-за повышенного риска камнепадов.

После землетрясения на Камчатке введён режим повышенной готовности
После землетрясения на Камчатке введён режим повышенной готовности

Напомним, что ночью с 29 на 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5-8,7. Эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. В самой столице региона толчки ощущались с силой до шести баллов. Стихия вызвала волну цунами, которая достигла берегов Северо-Курильска. Также волны дошли и до побережий других стран, включая Японию и США. На Гавайях объявлена эвакуация.

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Мария Любицкая
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