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Регион
30 июля, 09:18

После землетрясения на Камчатке введён режим повышенной готовности

Камчатский край. Собака около кратера Авачинского вулкана. Обложка © Александра Погиба/NEWS.ru/TACC

Камчатский край. Собака около кратера Авачинского вулкана. Обложка © Александра Погиба/NEWS.ru/TACC

После землетрясения, произошедшего в Камчатском крае, власти региона объявили режим повышенной готовности. Решение принято для ускоренного обследования инфраструктуры и оперативного восстановления возможных повреждений.

Губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что это позволит привлечь необходимые ресурсы и упростить заключение контрактов на обследование объектов в муниципалитетах. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

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По поручению губернатора проводится проверка жилого фонда: за первые сутки осмотрено около 600 домов, преимущественно с косметическими повреждениями. Эвакуация жильцов не требуется. При этом для тех, кто боится оставаться дома, развернуты пункты временного размещения. Власти заверили, что угрозы для проживания в зданиях нет, а полные результаты обследований будут опубликованы 31 июля. Завершить проверку всех зданий планируется в течение недели.

30 июля 2025 года в 11:30 по местному времени (02:30 по Москве) на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5–8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым сильным в регионе с 1952 года. Что известно о событии к данному часу — в материале Life.ru.

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Марина Фещенко
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