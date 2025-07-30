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30 июля, 09:03

На Гавайях началась эвакуация из-за цунами после камчатского землетрясения

На Гавайях было объявлено предупреждение о цунами на фоне мощного землетрясения магнитудой 8,7 в Камчатском крае России. Местных жителей прибрежных районов призвали эвакуироваться в срочном порядке, сообщает канал ABC.

Пробки на Гавайях из-за эвакуации на фоне опасности цунами. Видео © X / BaateinStockKi

По данным Национальной метеорологической службы США, первые волны были зафиксированы у берегов Халейвы, а позже в Монтерее (Калифорния). У острова Оаху волны достигали высоты до 4 футов (около 1,2 метра). Спасательные службы предупредили, что «последующие волны могут быть больше», и призвали не возвращаться в опасные зоны до официальной отмены тревоги.

Также канал сообщает, что временно приостановленные рейсы Hawaiian Airlines и Alaska Airlines возобновятся только утром следующего дня после стабилизации ситуации.

Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег
Волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до США и Японии, выбросив китов на берег

Ранее сообщалось, что на Курильских островах было организовано массовое перемещение населения — по данным оперативных служб, из прибрежных зон эвакуировано порядка 2700 человек, включая почти 600 детей. Людей доставили в безопасные районы.

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Обложка © X / BaateinStockKi

Мария Любицкая
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