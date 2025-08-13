Встреча Путина и Трампа
13 августа, 09:59

NYT: Евролидеры будут уговаривать Трампа не заключать мир с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Европейские лидеры опасаются, что президент США Дональд Трамп может обсудить мирное урегулирование по Украине с Владимиром Путиным без их участия, пишет The New York Times.

По данным издания, заявления канцлера Фридриха Мерца и других руководителей стран ЕС указывают на стремление участвовать в возможных переговорах.

«Будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным за спиной [президента Украины Владимира] Зеленского или его европейских союзников», — отмечает газета.
Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. По данным СМИ, главы государств встретятся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе штата.

Марина Фещенко
