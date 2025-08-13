Ермак назвал скандал в Овальном кабинете «дипломатическим самоубийством» для Зеленского
Ермак: Дискуссия в Овальном кабинете стала самоубийством для Зеленского
Обложка © AP Photo/ Mystyslav Chernov, File
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что инцидент в Овальном кабинете Белого дома стал с дипломатической точки зрения «самоубийством» для Владимира Зеленского.
«Когда была дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии и карьеры, это было самоубийство», — цитирует Ермака издание «Экономическая правда».
Как сообщает «Страна.ua», публикация этих слов вызвала критику, в том числе от главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, организовавшего встречу Ермака со студентами. Он обвинил журналистов в нарушении этики.
Напомним, что после унижения Зеленского в Овальном кабинете в феврале текущего года в словаре у американцев даже появилось новое слово «отзеленскировать» («Zelenskyed»), что значит «поставить в неудобное положение на публике».