13 августа, 10:26

Ермак назвал скандал в Овальном кабинете «дипломатическим самоубийством» для Зеленского

Ермак: Дискуссия в Овальном кабинете стала самоубийством для Зеленского

Обложка © AP Photo/ Mystyslav Chernov, File

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что инцидент в Овальном кабинете Белого дома стал с дипломатической точки зрения «самоубийством» для Владимира Зеленского.

«Когда была дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии и карьеры, это было самоубийство», — цитирует Ермака издание «Экономическая правда».

Как сообщает «Страна.ua», публикация этих слов вызвала критику, в том числе от главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, организовавшего встречу Ермака со студентами. Он обвинил журналистов в нарушении этики.

CNN: Визиты в Овальный кабинет превращаются в шоу унижений
CNN: Визиты в Овальный кабинет превращаются в шоу унижений

Напомним, что после унижения Зеленского в Овальном кабинете в феврале текущего года в словаре у американцев даже появилось новое слово «отзеленскировать» («Zelenskyed»), что значит «поставить в неудобное положение на публике».

Марина Фещенко
