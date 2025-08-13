Ермак назвал скандал в Овальном кабинете «дипломатическим самоубийством» для Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что инцидент в Овальном кабинете Белого дома стал с дипломатической точки зрения «самоубийством» для Владимира Зеленского.

Как сообщает «Страна.ua», публикация этих слов вызвала критику, в том числе от главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, организовавшего встречу Ермака со студентами. Он обвинил журналистов в нарушении этики.