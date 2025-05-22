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22 мая, 12:08

CNN: Визиты в Овальный кабинет превращаются в шоу унижений

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /amadeustx

Обложка © Shutterstock /FOTODOM /amadeustx

Визит к президенту США Дональду Трампу больше не воспринимается как знак почёта — теперь это скорее напоминает «Голодные игры» перед телекамерами или «рестлинг в клетке». Такие эпитеты содержатся в опубликованном сегодня материале CNN.

Последней «жертвой», напоминают журналисты, стал президент ЮАР Сирил Рамафоса, который стал объектом жесткой и публичной риторики. Как отмечает издание, с момента конфликта между Трампом и Зеленским атмосфера в Овальном кабинете кардинально изменилась: стало шумнее, многолюднее, а рядом с Трампом постоянно находится сенатор Джей Ди Вэнс, словно готовый вступить в бой по первому сигналу.

После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово
После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово

А ранее сообщалось, что после унижения Зеленского в Овальном кабинете в феврале текущего года в словаре у американцев даже появилось новое слово «отзеленскировать» («Zelenskyed»), что значит «поставить в неудобное положение на публике».

Марина Фещенко
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