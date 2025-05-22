CNN: Визиты в Овальный кабинет превращаются в шоу унижений

Визит к президенту США Дональду Трампу больше не воспринимается как знак почёта — теперь это скорее напоминает «Голодные игры» перед телекамерами или «рестлинг в клетке». Такие эпитеты содержатся в опубликованном сегодня материале CNN.

Последней «жертвой», напоминают журналисты, стал президент ЮАР Сирил Рамафоса, который стал объектом жесткой и публичной риторики. Как отмечает издание, с момента конфликта между Трампом и Зеленским атмосфера в Овальном кабинете кардинально изменилась: стало шумнее, многолюднее, а рядом с Трампом постоянно находится сенатор Джей Ди Вэнс, словно готовый вступить в бой по первому сигналу.