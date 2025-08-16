Россия продолжает удерживать инициативу на фронте, развивая наступление по ключевым направлениям. Летняя кампания близится к завершению, и российские подразделения стараются добиться максимальных результатов до осенней распутицы, сообщает РИА «Новости».

Наиболее напряжённые бои происходят в северных районах Донецкой Народной Республики. Здесь, как сообщает издание, Армия России постепенно сжимает кольцо вокруг Красноармейска (Покровска), Мирнограда и Константиновки. Только за последнюю неделю освобождены Луначарское, Суворово и Никаноровка, что расширило зону контроля на подступах к Доброполью. В случае освобождения города будет нарушена вся логистика ВСУ на севере Донбасса. Под угрозой окажется и главный укрепрайон Киева, созданный с 2014 года в Константиновке, Дружковке, Краматорске и Славянске.

Помимо этого, российские войска развивают успехи и в других направлениях. Группировка «Север», как сообщается, удерживает позиции в Сумской области, отражая безуспешные контратаки ВСУ, а на её восточном фланге продолжаются ожесточённые бои за Юнаковку — ключевой перевалочный пункт украинских сил под Сумами. В Днепропетровской области российская армия укрепила плацдарм после освобождения Январского, а на запорожском направлении подразделения «Днепр» продвигаются к Степногорску.

Темпы наступления показывают, что инициатива на поле боя полностью остаётся за Россией, в то время как украинская армия испытывает серьёзные трудности с резервами и удержанием линии фронта.