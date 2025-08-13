Вооружённые силы Украины активно передислоцируют подразделения из Сумской области на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Согласно предварительным оценкам, туда уже переброшено приблизительно треть войск. Это решение связано с треснувшим фронтом на Покровском и Константиновском направлениях, где ВСУ оказались в сложной ситуации, пишет Mash.

По информации от российских военнослужащих из 155-й бригады морской пехоты, на Сумском направлении почти не осталось подготовленных частей ВСУ. На отдельных участках оборону удерживают исключительно иностранные наёмники, что свидетельствует о нехватке собственных ресурсов.

Как отмечают наблюдатели, украинские подразделения не имеют возможности проводить масштабные наступательные операции, однако предпринимают попытки демонстративной активности. В частности, в прошлые выходные был зафиксирован рейд на Тёткино с участием штурмового полка и сил специального назначения, который не принёс результата. На остальных участках фронта ситуация остаётся статичной.

По некоторым сведениям, командование ВСУ скорректировало стратегические задачи. Основные усилия теперь сосредоточены на создании напряжённости в Черниговской области, близ границы с Брянском, а также на стабилизации положения в Донецком регионе, где ситуация для Киева продолжает ухудшаться. В связи с этим украинские войска не рассматривают Сумскую область как приоритетное направление — изначально их действия там были направлены на давление в сторону Курской и Белгородской областей.