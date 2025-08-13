Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 06:51

ВСУ проводят перегруппировку в одной из самых горячих точек на фронте

ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области и готовятся к возобновлению атак

Украинские войска проводят перегруппировки в Сумской области и готовятся к возобновлению наступательных действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — сказал собеседник агентства.

За последние сутки наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении, за исключением боёв в районе Юнаковки.

«Пропавших – в дезертиры»: ВСУ скрывают реальные потери в Сумской области
«Пропавших – в дезертиры»: ВСУ скрывают реальные потери в Сумской области

Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ нанесли значительный удар по месту дислокации подразделения ВСУ батальонного уровня в Сумской области. Наши парни смогли ликвидировать до полусотни украинских военнослужащих. Удар был нанесён с применением авиации (самолёты Су-34) и беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
