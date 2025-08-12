Украинское командование записывает пропавших без вести военных в дезертиры. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, это происходит на фоне ожесточённых боёв в районе Юнаковки Сумской области, где украинское командование пытается сдержать наступление российской группировки «Север». Он добавил, что в социальных сетях появляется всё больше обращений от родственников военнослужащих ВСУ, сообщающих о массовом исчезновении целых подразделений. Особенно тяжёлые потери, по данным собеседника агентства, несёт 71-я отдельная егерская бригада, чьи позиции подвергаются постоянным атакам.