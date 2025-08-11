На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над стратегически важным населённым пунктом Юнаковка. Медиа-ресурс «Северный ветер» сообщает, что украинские подразделения несут значительные потери, при этом целые взводы военнослужащих ВСУ пропадают без вести.

Командование ВСУ предпринимает отчаянные попытки остановить продвижение группировки «Север» в районе Юнаковки. По свидетельствам родственников военнослужащих, особенно тяжёлые потери несёт 71-я отдельная егерская бригада.

«Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами. Большие потери несёт 71-я отдельная егерская бригада ВСУ», — говорится в сообщении.

На Сумском и Харьковском направлениях сосредоточены силы более 40 украинских бригад и полков, переброшенных с других участков фронта. Юнаковка имеет ключевое значение как логистический узел — её потеря серьёзно осложнит снабжение украинских подразделений, дислоцированных у границы с Курской областью.