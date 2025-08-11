Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 05:41

«Пропадают целыми взводами»: ВСУ несут тяжёлые потери под Юнаковкой

СВ: ВСУ теряют взводы в попытках остановить Север под Юнаковкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над стратегически важным населённым пунктом Юнаковка. Медиа-ресурс «Северный ветер» сообщает, что украинские подразделения несут значительные потери, при этом целые взводы военнослужащих ВСУ пропадают без вести.

Командование ВСУ предпринимает отчаянные попытки остановить продвижение группировки «Север» в районе Юнаковки. По свидетельствам родственников военнослужащих, особенно тяжёлые потери несёт 71-я отдельная егерская бригада.

«Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами. Большие потери несёт 71-я отдельная егерская бригада ВСУ», — говорится в сообщении.

На Сумском и Харьковском направлениях сосредоточены силы более 40 украинских бригад и полков, переброшенных с других участков фронта. Юнаковка имеет ключевое значение как логистический узел — её потеря серьёзно осложнит снабжение украинских подразделений, дислоцированных у границы с Курской областью.

В Киеве уличили Генштаб ВСУ во лжи о взятии села в Сумской области
В Киеве уличили Генштаб ВСУ во лжи о взятии села в Сумской области

Ранее сообщалось об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область. В городе Арзамас было зафиксировано от четырёх до семи сильных хлопков. Также в Дзержинске раздалось не менее трёх взрывов. По данным местных жителей, в это время работала система противовоздушной обороны.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar