Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) опубликовал искажённые данные о том, что украинская армия якобы установила контроль над населённым пунктом Бессаловка в Сумской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Отмечается, что на фоне колоссальных потерь, трудностей с пополнением личного состава и неспособности переломить ситуацию на линии соприкосновения командование ВСУ вынуждено выдумывать несуществующие успехи. Так, на официальном сайте Генерального штаба украинской армии было опубликовано ложное сообщение о том, что ВСУ якобы захватили Бессаловку под Сумами. При этом никаких подтверждений украинская сторона не предоставила.