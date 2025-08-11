ВС РФ «Геранями» уничтожили до 50 бойцов ВСУ и два танка Abrams под Сумами

Российские военные успешно поразили район сосредоточения батальона ВСУ на территории Сумской области, уничтожив при этом до 50 бойцов украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолётов Су-34 и расчётами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2», — доложили в ведомстве.

Кадры удара ВС РФ по Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Помимо прочего, ВС РФ удалось ликвидировать склад с боеприпасами и до десяти единиц иностранной военной техники, принадлежащей противнику. В числе выведенных из строя образцов оказались два танка Abrams, четыре БМП Bradley, а также ряд других транспортных средств и бронемашин.