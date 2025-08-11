Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 16:57

ВС РФ «Геранями» уничтожили до 50 бойцов ВСУ и два танка Abrams под Сумами

МО: ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив 50 боевиков

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные успешно поразили район сосредоточения батальона ВСУ на территории Сумской области, уничтожив при этом до 50 бойцов украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля комплексного удара экипажами самолётов Су-34 и расчётами БПЛА по району сосредоточения механизированного батальона 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2», — доложили в ведомстве.

Кадры удара ВС РФ по Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Помимо прочего, ВС РФ удалось ликвидировать склад с боеприпасами и до десяти единиц иностранной военной техники, принадлежащей противнику. В числе выведенных из строя образцов оказались два танка Abrams, четыре БМП Bradley, а также ряд других транспортных средств и бронемашин.

Усыпанные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео
Усыпанные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области российскими войсками был нанесен точечный удар по железнодорожному узлу, который использовался для логистического обеспечения украинских формирований, перебрасываемых в Донбасс.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar