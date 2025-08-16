ВСУ еженедельно несут потери, пытаясь форсировать Днепр
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
ВСУ еженедельно предпринимают попытки форсировать Днепр малыми группами, но всегда несут потери. Об этом заявили в российских силовых структурах.
«Форсировать — это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один — большие потери. Наши войска круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии», — сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что российские силы осуществляют непрерывный мониторинг Днепра. При выявлении противника по нему немедленно открывается огонь из ударных FPV-дронов и артиллерии. Представитель силовых структур полагает, что попытки ВСУ переправляться через реку направлены исключительно на создание информационного резонанса и поддержание имиджа перед западными партнёрами. Однако, по его словам, реальная обстановка на месте свидетельствует о преимуществе российских войск.