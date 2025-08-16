ВСУ еженедельно несут потери, пытаясь форсировать Днепр

ВСУ еженедельно предпринимают попытки форсировать Днепр малыми группами, но всегда несут потери. Об этом заявили в российских силовых структурах.

«Форсировать — это слишком громко сказано. В целом один-два раза в неделю ВСУ отправляет небольшие группы на самоубийство. Результат всегда один — большие потери. Наши войска круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии», — сказал собеседник ТАСС.