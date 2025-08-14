После освобождения Искры ВС РФ контролируют более 50 км границы Днепропетровщины

Более 50 километров госграницы перешли под контроль РФ после взятия Искры в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры», — сообщил агентству Марочко.