Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 18:40

После освобождения Искры ВС РФ контролируют более 50 км границы Днепропетровщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Более 50 километров госграницы перешли под контроль РФ после взятия Искры в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

«С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры»,сообщил агентству Марочко.

Эксперт уточнил, что войска создают буферную зону для дополнительной защиты российских рубежей. В настоящее время продолжается продвижение ВС РФ на указанном направлении.

Сгорели внутри: Бойцов ВСУ бросили в контратаку на двух БТР и обрекли на страшную гибель
Сгорели внутри: Бойцов ВСУ бросили в контратаку на двух БТР и обрекли на страшную гибель

Напомним, сегодня в Минобороны уведомили, что Армия России освободила два населённых пункта в ДНР — Искру и Щербиновку. А по информации американского института изучения войны, 12 августа ВС РФ поставили рекорд за 2025 год по площади освобождённой в течение суток территории.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar