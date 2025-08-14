Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 09:49

Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР накануне исторического саммита на Аляске

Минобороны РФ сообщило об освобождении Искры и Щербиновки в ДНР

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС России в зоне специальной военной операции (СВО) освободили два населённых пункта — Искру и Щербиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 августа сообщил пресс-центр Министерства обороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что активные действия группировки «Восток» позволили освободить населённый пункт Искра.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск противник понёс значительные потери, включая более 265 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, среди которых была 155-мм гаубица М777 американского производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что в районах населённых пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, были нанесены удары по живой силе и технике пяти механизированных, одной горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

В результате активных действий группировки войск «Восток» нанесён урон личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Полтавка, Зелёный Гай, Культурное (Запорожская область), Вороное (Днепропетровская область) и Александроград (ДНР). Украинские вооружённые формирования потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М198, произведённую в США.

В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки
В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки

А накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. Населённые пункты были взяты под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar