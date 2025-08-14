ВС России в зоне специальной военной операции (СВО) освободили два населённых пункта — Искру и Щербиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 августа сообщил пресс-центр Министерства обороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что активные действия группировки «Восток» позволили освободить населённый пункт Искра.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск противник понёс значительные потери, включая более 265 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, среди которых была 155-мм гаубица М777 американского производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что в районах населённых пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, были нанесены удары по живой силе и технике пяти механизированных, одной горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

В результате активных действий группировки войск «Восток» нанесён урон личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Полтавка, Зелёный Гай, Культурное (Запорожская область), Вороное (Днепропетровская область) и Александроград (ДНР). Украинские вооружённые формирования потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М198, произведённую в США.