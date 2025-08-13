Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 10:32

Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

За прошедшие сутки российские войска в зоне СВО освободили населённые пункты Суворово и Никаноровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Населённые пункты взяты под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа
Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа

Тем не менее, сейчас все взоры прикованы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Ранее ВС РФ удалось прорвать линию фронта на данном участке фронта и обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к городу.

