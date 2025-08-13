За прошедшие сутки российские войска в зоне СВО освободили населённые пункты Суворово и Никаноровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа

Тем не менее, сейчас все взоры прикованы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Ранее ВС РФ удалось прорвать линию фронта на данном участке фронта и обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к городу.