Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
За прошедшие сутки российские войска в зоне СВО освободили населённые пункты Суворово и Никаноровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Населённые пункты взяты под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Тем не менее, сейчас все взоры прикованы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Ранее ВС РФ удалось прорвать линию фронта на данном участке фронта и обеспечить контроль над ключевым участком автодороги в ДНР, открывающим путь к городу.