12 августа, 16:21

Российские войска прорвали фронт ВСУ, приблизив освобождение Красноармейска

NYT: ВС РФ прорвали линию фронта ВСУ под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские войска смогли преодолеть часть оборонительных рубежей ВСУ вблизи Красноармейска в ДНР (Покровска). Американская газета The New York Times подчёркивает, что значительное продвижение вглубь украинской территории произошло из-за выявленных недостатков в защите ВСУ.

«ВС РФ пытаются склонить чашу весов на поле боя в свою сторону перед судьбоносной встречей президентов Путина и Трампа, осуществив стремительное наступление на востоке Украины после долгих месяцев ожесточённых боёв», — указано в материале.

Также на Донецком направлении, между населёнными пунктами Красноармейск и Константиновка, ВС РФ продвинулись на 20 километров, нарушив целостность украинской обороны.

Ранее стало известно, что надежда на удержание Покровска покинула украинских военных, которые теперь готовятся к его сдаче Армии России. Хотя точные сроки неизвестны, ситуация стала особенно напряжённой после рывка ВС РФ в районе Родинского. Это привело к нарушению критически важной линии снабжения ВСУ.

