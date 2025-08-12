Российские войска смогли преодолеть часть оборонительных рубежей ВСУ вблизи Красноармейска в ДНР (Покровска). Американская газета The New York Times подчёркивает, что значительное продвижение вглубь украинской территории произошло из-за выявленных недостатков в защите ВСУ.

«ВС РФ пытаются склонить чашу весов на поле боя в свою сторону перед судьбоносной встречей президентов Путина и Трампа, осуществив стремительное наступление на востоке Украины после долгих месяцев ожесточённых боёв», — указано в материале.

Также на Донецком направлении, между населёнными пунктами Красноармейск и Константиновка, ВС РФ продвинулись на 20 километров, нарушив целостность украинской обороны.