NYT: ВС РФ прорвали линию фронта ВСУ под Красноармейском
Российские войска смогли преодолеть часть оборонительных рубежей ВСУ вблизи Красноармейска в ДНР (Покровска). Американская газета The New York Times подчёркивает, что значительное продвижение вглубь украинской территории произошло из-за выявленных недостатков в защите ВСУ.
«ВС РФ пытаются склонить чашу весов на поле боя в свою сторону перед судьбоносной встречей президентов Путина и Трампа, осуществив стремительное наступление на востоке Украины после долгих месяцев ожесточённых боёв», — указано в материале.
Также на Донецком направлении, между населёнными пунктами Красноармейск и Константиновка, ВС РФ продвинулись на 20 километров, нарушив целостность украинской обороны.
Ранее стало известно, что надежда на удержание Покровска покинула украинских военных, которые теперь готовятся к его сдаче Армии России. Хотя точные сроки неизвестны, ситуация стала особенно напряжённой после рывка ВС РФ в районе Родинского. Это привело к нарушению критически важной линии снабжения ВСУ.