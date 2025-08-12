Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 21:37

Экс-командир Азова* Кротевич заявил о критической ситуации под Покровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Бывший руководитель штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич направил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому открытое обращение, в котором рассказал о серьёзных проблемах на линии фронта между Покровском и Константиновкой. Об этом он написал в соцсети X.

Кротевич отметил, что оборонительные позиции в этом районе давно ослабли и фактически перестали держать оборону. Города Покровск и Мирноград почти окружены, а Константиновка — в полуокружении. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки.

Экс-руководитель штаба бригады «Азов»* предупредил, что назначенные для исправления ситуации командиры могут оказаться ответственными за происходящее, поскольку обстановка с каждым днём становится только хуже.

«Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчётов о «взятой деревне» как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса «кумам», а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства», — написал он.

Распределением солдат ВСУ под Сумами занимается женщина-замкомбата с позывным Гайка
Распределением солдат ВСУ под Сумами занимается женщина-замкомбата с позывным Гайка

А ранее стало известно, что ВС РФ прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar