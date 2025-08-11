В 156-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) распределением личного состава по позициям занимается заместитель командира батальона с позывным Гайка. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Ситуация в бригаде привела к тому, что военнослужащие, отправленные на передовую в начале лета, до сих пор не могут быть заменены. По данным собеседника агентства, на некоторых участках в живых остались лишь один-два бойца, которые настойчиво требуют ротации.

«Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому», — говорится в сообщении.

За такое положение войск ответственен командир бригады полковник Гупалюк, назначенный на эту должность в феврале. При этом распределением личного состава занимается молодая военнослужащая с позывным Гайка, получившая высокую должность в юном возрасте. В результате, как уточнил источник, бойцы ВСУ в Сумской области вынуждены месяцами находиться на позициях без смены.