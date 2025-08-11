Распределением солдат ВСУ под Сумами занимается женщина-замкомбата с позывным Гайка
В 156-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) распределением личного состава по позициям занимается заместитель командира батальона с позывным Гайка. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Ситуация в бригаде привела к тому, что военнослужащие, отправленные на передовую в начале лета, до сих пор не могут быть заменены. По данным собеседника агентства, на некоторых участках в живых остались лишь один-два бойца, которые настойчиво требуют ротации.
«Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому», — говорится в сообщении.
За такое положение войск ответственен командир бригады полковник Гупалюк, назначенный на эту должность в феврале. При этом распределением личного состава занимается молодая военнослужащая с позывным Гайка, получившая высокую должность в юном возрасте. В результате, как уточнил источник, бойцы ВСУ в Сумской области вынуждены месяцами находиться на позициях без смены.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой, при этом целые взводы военнослужащих ВСУ пропадают без вести. Командование ВСУ предпринимает отчаянные попытки остановить продвижение группировки «Север».