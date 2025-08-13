Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:50

В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки

ISW: ВС РФ 12 августа могли взять под контроль рекордную за год территорию

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

12 августа российские вооружённые силы могли установить годовой рекорд по площади территорий, освобождённых за сутки в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в публикации американского института изучения войны ISW, на которую ссылается украинское издание «Страна.ua».

Согласно сообщению, российские военные во вторник освободили участки общей площадью 110 квадратных километров. В ISW подчеркнули, что это стало самым значительным продвижением с конца мая 2024 года. Обычно для взятия под контроль таких территорий требуется около пяти-шести дней.

Ранее военно-аналитический ресурс Lostarmor сообщал, что в июле российские подразделения установили рекорд по освобождённым территориям в ходе спецоперации. По оценкам экспертов, тогда под контроль ВС РФ перешло 629,22 квадратных километра.

Армия России начала бои в Родинском в ДНР
Армия России начала бои в Родинском в ДНР

Ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль участок дороги, связывающей Красноармейск (Покровск) и Доброполье. Это привело к значительному ухудшению положения подразделений ВСУ, находящихся в Донецкой Народной Республике. Военные аналитики отмечают, что взятие Красноармейска может стать основным моментом в битве за Донбасс.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar