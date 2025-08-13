В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки

12 августа российские вооружённые силы могли установить годовой рекорд по площади территорий, освобождённых за сутки в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в публикации американского института изучения войны ISW, на которую ссылается украинское издание «Страна.ua».

Согласно сообщению, российские военные во вторник освободили участки общей площадью 110 квадратных километров. В ISW подчеркнули, что это стало самым значительным продвижением с конца мая 2024 года. Обычно для взятия под контроль таких территорий требуется около пяти-шести дней.