Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 05:16

Армия России начала бои в Родинском в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

В районе Родинского разгорелись ожесточённые столкновения, передаёт ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Он отметил, что прорыву российских сил способствовало успешное наступление в районе шахты «Краснолиманская». По его словам, группировка ВСУ в Родинском находится под мощным огневым давлением, которое ведётся сразу с трёх направлений.

Напомним, российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.

Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar