Армия России начала бои в Родинском в ДНР

В районе Родинского разгорелись ожесточённые столкновения, передаёт ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Он отметил, что прорыву российских сил способствовало успешное наступление в районе шахты «Краснолиманская». По его словам, группировка ВСУ в Родинском находится под мощным огневым давлением, которое ведётся сразу с трёх направлений.