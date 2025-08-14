Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:15

Сгорели внутри: Бойцов ВСУ бросили в контратаку на двух БТР и обрекли на страшную гибель

ВС РФ уничтожили два американских бронетранспортёра М113 ВСУ под Щербиновкой

БТР М113. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine

БТР М113. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine

Российские военные ликвидировали два американских бронетранспортёра М113 Вооружённых сил Украины при отражении контратаки в районе освобождённой Щербиновки (ДНР). Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения группировки «Юг» с позывным Турист.

По словам бойца, украинская техника была уничтожена артиллерией и дронами-камикадзе. Он пояснил, что первый М113 подорвали сразу после выхода на позицию, а второй — спустя двое суток при попытке эвакуации. Обе боевые машины были уничтожены вместе с экипажем.

«Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили всё по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили, применив камикадзе», — сказал Турист.

В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки
В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки

Сегодня стало известно, что в ходе специальной военной операции российские военные освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Щербиновку, а войска объединения «Восток» провели успешные действия в районе Искры. Кроме того, противник понёс значительные технические потери, включая более 265 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar