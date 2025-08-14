Сгорели внутри: Бойцов ВСУ бросили в контратаку на двух БТР и обрекли на страшную гибель
ВС РФ уничтожили два американских бронетранспортёра М113 ВСУ под Щербиновкой
БТР М113. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine
Российские военные ликвидировали два американских бронетранспортёра М113 Вооружённых сил Украины при отражении контратаки в районе освобождённой Щербиновки (ДНР). Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения группировки «Юг» с позывным Турист.
По словам бойца, украинская техника была уничтожена артиллерией и дронами-камикадзе. Он пояснил, что первый М113 подорвали сразу после выхода на позицию, а второй — спустя двое суток при попытке эвакуации. Обе боевые машины были уничтожены вместе с экипажем.
«Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили всё по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили, применив камикадзе», — сказал Турист.
Сегодня стало известно, что в ходе специальной военной операции российские военные освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль Щербиновку, а войска объединения «Восток» провели успешные действия в районе Искры. Кроме того, противник понёс значительные технические потери, включая более 265 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии.