Сгорели внутри: Бойцов ВСУ бросили в контратаку на двух БТР и обрекли на страшную гибель

Российские военные ликвидировали два американских бронетранспортёра М113 Вооружённых сил Украины при отражении контратаки в районе освобождённой Щербиновки (ДНР). Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения группировки «Юг» с позывным Турист.

По словам бойца, украинская техника была уничтожена артиллерией и дронами-камикадзе. Он пояснил, что первый М113 подорвали сразу после выхода на позицию, а второй — спустя двое суток при попытке эвакуации. Обе боевые машины были уничтожены вместе с экипажем.

«Мы сидели на позиции, дорога была метров 15 от меня. Когда услышали звук техники, доложили всё по рации, и наша артиллерия начала отрабатывать. Они заехали на позицию, и артиллерия уничтожила одну. И через двое суток они опять начали заезжать, забрали группу, и поехали обратно, получается. И наши опять уничтожили, применив камикадзе», — сказал Турист.