Урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов уже сейчас напомнил Владимиру Зеленскому о важнейшем условии окончания боевых действий.

«Украине придётся покинуть новые регионы России. <...> У Киева есть два варианта: либо он выведет ВСУ в рамках соответствующего соглашения, что позволит украинскому руководству сохранить своих бойцов, либо украинские войска вынуждены будут бежать, неся огромные потери», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

По его словам, на данный момент вместо подготовки войск к выводу из Херсонской и Запорожской областей РФ Зеленский продолжает делать заявления о готовности вести боевые действия. При этом глава киевского режима игнорирует как потери ВСУ, так и число дезертиров из армии.