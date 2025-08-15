Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:07

В России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья

Рогов: Украине придётся вывести войска из Херсона и Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов уже сейчас напомнил Владимиру Зеленскому о важнейшем условии окончания боевых действий.

«Украине придётся покинуть новые регионы России. <...> У Киева есть два варианта: либо он выведет ВСУ в рамках соответствующего соглашения, что позволит украинскому руководству сохранить своих бойцов, либо украинские войска вынуждены будут бежать, неся огромные потери», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»
Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»

По его словам, на данный момент вместо подготовки войск к выводу из Херсонской и Запорожской областей РФ Зеленский продолжает делать заявления о готовности вести боевые действия. При этом глава киевского режима игнорирует как потери ВСУ, так и число дезертиров из армии.

«Скоро некому будет воевать за Зеленского. Позиция России неизменна. Никакой сдачи закреплённых в Конституции территорий Российской Федерации быть не может», — заключил эксперт.

В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом
В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом

Напомним, встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине. Кроме того, политик сделал ёмкое заявление перед беседой с российским коллегой. К слову, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями. Сам Зеленский созвал ставку в преддверии саммита лидеров США и РФ.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar