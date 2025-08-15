В России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья
Рогов: Украине придётся вывести войска из Херсона и Запорожья
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов уже сейчас напомнил Владимиру Зеленскому о важнейшем условии окончания боевых действий.
«Украине придётся покинуть новые регионы России. <...> У Киева есть два варианта: либо он выведет ВСУ в рамках соответствующего соглашения, что позволит украинскому руководству сохранить своих бойцов, либо украинские войска вынуждены будут бежать, неся огромные потери», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
По его словам, на данный момент вместо подготовки войск к выводу из Херсонской и Запорожской областей РФ Зеленский продолжает делать заявления о готовности вести боевые действия. При этом глава киевского режима игнорирует как потери ВСУ, так и число дезертиров из армии.
«Скоро некому будет воевать за Зеленского. Позиция России неизменна. Никакой сдачи закреплённых в Конституции территорий Российской Федерации быть не может», — заключил эксперт.
Напомним, встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине. Кроме того, политик сделал ёмкое заявление перед беседой с российским коллегой. К слову, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями. Сам Зеленский созвал ставку в преддверии саммита лидеров США и РФ.