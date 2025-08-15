Встреча Путина и Трампа
15 августа, 04:16

ВС РФ продолжают деморализовать ВСУшников активным наступлением

ТАСС: Наступление ВС РФ в Запорожской области деморализует боевиков ВСУ

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Продвижение Российских военных в Запорожской области приводит к нарастающей деморализации среди украинских военнослужащих. Источник ТАСС в силовых структурах отметил, что в рядах ВСУ растёт число потерь, всё чаще фиксируются случаи самовольного оставления позиций.

По словам собеседника, это напрямую влияет на боеспособность украинских подразделений, ослабляя их и облегчая дальнейшее продвижение российских сил.

Новости СВО. Армия России освободила Щербиновку и Искру, над Белгородом сбивают БПЛА, назван состав российской делегации на переговорах с Трампом, 15 августа
Новости СВО. Армия России освободила Щербиновку и Искру, над Белгородом сбивают БПЛА, назван состав российской делегации на переговорах с Трампом, 15 августа

Ранее стало известно, что российские Вооружённые силы осуществили ряд тщательно спланированных атак на стратегически важные объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. В рамках операции было использовано высокоточное вооружение различных типов, включая средства воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Артём Гапоненко
