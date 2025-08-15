ВС РФ продолжают деморализовать ВСУшников активным наступлением
ТАСС: Наступление ВС РФ в Запорожской области деморализует боевиков ВСУ
ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Продвижение Российских военных в Запорожской области приводит к нарастающей деморализации среди украинских военнослужащих. Источник ТАСС в силовых структурах отметил, что в рядах ВСУ растёт число потерь, всё чаще фиксируются случаи самовольного оставления позиций.
По словам собеседника, это напрямую влияет на боеспособность украинских подразделений, ослабляя их и облегчая дальнейшее продвижение российских сил.
Ранее стало известно, что российские Вооружённые силы осуществили ряд тщательно спланированных атак на стратегически важные объекты украинской военно-промышленной инфраструктуры. В рамках операции было использовано высокоточное вооружение различных типов, включая средства воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.