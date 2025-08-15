Продвижение Российских военных в Запорожской области приводит к нарастающей деморализации среди украинских военнослужащих. Источник ТАСС в силовых структурах отметил, что в рядах ВСУ растёт число потерь, всё чаще фиксируются случаи самовольного оставления позиций.

По словам собеседника, это напрямую влияет на боеспособность украинских подразделений, ослабляя их и облегчая дальнейшее продвижение российских сил.