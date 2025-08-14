Вооружённые силы России провели серию скоординированных ударов по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса. Как сообщает Минобороны РФ, в ходе операции применялось высокоточное оружие различного базирования — воздушного, морского и наземного, а также ударные беспилотники. Основными целями стали конструкторские бюро, предприятия по производству ракетного топлива и сборочные цеха Украины.

Параллельно были уничтожены развёрнутые ВСУ для защиты этих объектов зенитные комплексы западного производства. В частности, в Днепропетровской области поражены четыре пусковые установки ЗРК Patriot и сопутствующая радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства, обеспечивавшая целеуказание.

Июльские удары сорвали планы Киева и его западных партнёров по налаживанию собственного производства ракетного вооружения, предназначенного для атак на российскую территорию. Особое внимание уделялось объектам в Днепропетровской и Сумской областях, где, как предполагается, велись наиболее активные работы по созданию ракет.