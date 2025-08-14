Встреча Путина и Трампа
14 августа, 05:08

Российские военные пресекли попытку Киева производить ракеты для ударов по России

ВС РФ в июле уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Вооружённые силы России провели серию скоординированных ударов по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса. Как сообщает Минобороны РФ, в ходе операции применялось высокоточное оружие различного базирования — воздушного, морского и наземного, а также ударные беспилотники. Основными целями стали конструкторские бюро, предприятия по производству ракетного топлива и сборочные цеха Украины.

Параллельно были уничтожены развёрнутые ВСУ для защиты этих объектов зенитные комплексы западного производства. В частности, в Днепропетровской области поражены четыре пусковые установки ЗРК Patriot и сопутствующая радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства, обеспечивавшая целеуказание.

Июльские удары сорвали планы Киева и его западных партнёров по налаживанию собственного производства ракетного вооружения, предназначенного для атак на российскую территорию. Особое внимание уделялось объектам в Днепропетровской и Сумской областях, где, как предполагается, велись наиболее активные работы по созданию ракет.

Новости СВО. ВС РФ освободили Суворов и Никаноровку и штурмуют Купянск, Украина назвала свои требования по мирному соглашению, 14 августа
Ранее в ФСБ заявили, что благодаря скоординированным действиям российских силовых ведомств и Армии России украинская ракетная программа по производству комплексов «Сапсан» была уничтожена. Этими ракетами с соглашения одной из стран НАТО Киев думал бить вглубь России.

Артём Гапоненко
